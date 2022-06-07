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Сегодня, 09:12

Федерация фигурного катания России не получала запроса о переходе Дианы Дэвис в сборную США

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Федерацию фигурного катания России (ФФККР) не поступало запроса о переходе россиянки Дианы Дэвис в сборную США.

«Чтобы согласовать переход, нужно официальное письмо от страны, куда спортсмен хочет перейти, в данном случае от американской федерации, плюс согласие спортсмена на переход. Таких запросов или просьб ни от американской федерации, ни от самой спортсменки в федерацию не поступало», — приводит ТАСС слова источника из ФФККР.

Ранее издание The Skating Lesson сообщило, что Дэвис будет выступать за команду США. Сама Дэвис и ее мать, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. опровергли эту информацию.

Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным заняла 14-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) в танцах на льду. Фигуристы представляли команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Источник: https://tass.ru/sport/14839947
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Диана Дэвис
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