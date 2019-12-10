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Допинг

Александр Горшков — о решении ВАДА: «Сдаваться ни в коем случае нельзя — надо бороться, добиваться справедливости»

15:31
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о решении ВАДА в отношении российского спорта.

— Решение дискриминационное, — приводит слова Горшкова официальный сайт федерации. — Сдаваться ни в коем случае нельзя — надо бороться, добиваться справедливости и, прежде всего, нужно отстаивать интересы спортсменов. Для начала в CAS, потом, возможно, и в гражданских судах.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!

Дополнительная информация

https://www.fsrussia.ru/news/4811-kommentarii-ministra-sporta-rf-pavla-kolobkova-i-prezidenta-ffkkr-aleksandra-gorshkova-po-povodu-resheniya-wada.html?fbclid=IwAR1CMulhfaYzLSl1_vnhm5Go1TlW70kTd44h4mBliYihpFSUDoEbrsopUF8

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