Александр Горшков — о решении ВАДА: «Сдаваться ни в коем случае нельзя — надо бороться, добиваться справедливости»
15:31
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о решении ВАДА в отношении российского спорта.
— Решение дискриминационное, — приводит слова Горшкова официальный сайт федерации. — Сдаваться ни в коем случае нельзя — надо бороться, добиваться справедливости и, прежде всего, нужно отстаивать интересы спортсменов. Для начала в CAS, потом, возможно, и в гражданских судах.
Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал
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