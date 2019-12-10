Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о решении ВАДА в отношении российского спорта.

— Решение дискриминационное, — приводит слова Горшкова официальный сайт федерации. — Сдаваться ни в коем случае нельзя — надо бороться, добиваться справедливости и, прежде всего, нужно отстаивать интересы спортсменов. Для начала в CAS, потом, возможно, и в гражданских судах.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!