Энберт — о премии ISU Skating Awards-2023: «Болел за Щербакову, но Нэтан Чен тоже заслужил выиграть ее»

Российский фигурист Александр Энберт высказался о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова не победила в премии ISU Skating Awards-2023.

«Я болел за Анну Щербакову, конечно. Но наша фигуристка доказала свою невероятную ценность для мирового фигурного катания, выиграв олимпийскую золотую медаль. На данном этапе развития премии все-таки спортивные медали ценнее, чем призы ISU. По поводу результатов премии, мне сложно представить, по каким критериям можно оценивать лучшего фигуриста сезона: по медалям, по набранным баллам? Победитель Нэтан Чен — великий спортсмен, который тоже двигает фигурное катание вперед, отодвигает границы возможного и тем самым восхищает многих болельщиков из разных стран. Поэтому он тоже заслужил выиграть в номинации «Самый ценный фигурист», — цитирует Энберта Metaratings.ru.

18-летняя Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр (2022), мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании,а также победительницей командного чемпионата мира (2021).