Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:31

Энберт — о премии ISU Skating Awards-2023: «Болел за Щербакову, но Нэтан Чен тоже заслужил выиграть ее»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский фигурист Александр Энберт высказался о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова не победила в премии ISU Skating Awards-2023.

«Я болел за Анну Щербакову, конечно. Но наша фигуристка доказала свою невероятную ценность для мирового фигурного катания, выиграв олимпийскую золотую медаль. На данном этапе развития премии все-таки спортивные медали ценнее, чем призы ISU. По поводу результатов премии, мне сложно представить, по каким критериям можно оценивать лучшего фигуриста сезона: по медалям, по набранным баллам? Победитель Нэтан Чен — великий спортсмен, который тоже двигает фигурное катание вперед, отодвигает границы возможного и тем самым восхищает многих болельщиков из разных стран. Поэтому он тоже заслужил выиграть в номинации «Самый ценный фигурист», — цитирует Энберта Metaratings.ru.

18-летняя Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр (2022), мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании,а также победительницей командного чемпионата мира (2021).

Источник: https://metaratings.ru/news/enbert-o-premii-isu-skating-awards-2023-bolel-za-sherbakovu-no-chen-tozhe-zasluzhil-ee-vyigrat-225523/
Фигурное катание
Александр Энберт
Анна Щербакова
Нэтан Чен
1
0
Читайте также
Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора
Щербакову не пригласили на церемонию награждения премии ISU. Анна точно не получит награду?
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова — о победе Чена над Щербаковой на премии ISU: «Он предпочтительнее Ани. Она еще мало каталась»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости