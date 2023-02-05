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Сегодня, 18:20

Тарасова — о победе Чена над Щербаковой на премии ISU: «Он предпочтительнее Ани. Она еще мало каталась»

Тарасова объяснила, почему на премии ISU победил Нэтан Чен
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» объяснила, почему на премии ISU Skating Awards 2023 в номинации «Самый ценный фигурист» победил олимпийский чемпион Нэтан Чен.

«Почему она должна была выиграть? У нее был очень серьезный конкурент. Посмотрите, сколько лет Нэтан Чен первый на чемпионатах Европы и мира. На прошедшей Олимпиаде он был последним в короткой программе и первым в произвольной. Это тоже небольшой рекорд. На протяжении многих лет он был чемпионом мира. Он предпочтительнее Ани. Она еще мало каталась. Если бы она прокаталась еще пару лет и выигрывала, был бы другой разговор», — сказала Тарасова.

Отметим, что российская спортсменка не получила приглашения на саму церемонию, которая проходит в Цюрихе 5 февраля.

18-летняя Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр (2022), мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

Анна Щербакова
Нэтан Чен
Татьяна Тарасова
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Щербакова отреагировала на итоги ISU Skating Awards: «Для меня сама номинация — это уже большая честь»
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