Тарасова заявила, что у Жулина есть опыт воспитания выдающейся пары

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможный переход Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина к Александру Жулину.

«Александр Жулин — профессиональный тренер. Он тренер чемпионов. У него есть опыт воспитания выдающейся пары. Поэтому к нему все идут. У меня тоже было по несколько пар, и все отлично катались. Ко мне тоже уходили много людей, и я старалась их не подвести. Они приходили хорошими, а я делала из них выдающихся. Так что для Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина это шаг к профессиональной работе», — приводит Тарасовой RT.

8 апреля стало известно, что Худайбердиева и Базин ушли из группы Дениса Самохина. Позже сообщалось, что переход пары к Александру Жулину могут согласовать в понедельник.

В декабре прошлого года пара победила на чемпионате России в Красноярске.