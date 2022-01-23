Акатьева поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку после победы на первенстве России среди юниоров

Фигуристка Софья Акатьева поделилась эмоциями после победы на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Первенство России среди юниоров-2022. Это был очень важный и волнительный старт для меня, и я счастлива, что он вновь стал для меня победным.

Никогда не перестану благодарить команду Тутберидзе за подготовку к первенству, за огромный труд, за строгость и стремление к совершенству, за постоянное развитие, за вашу веру и поддержку.

Не все прошло как задумано, впереди очень много работы и подготовка к юниорскому чемпионату мира, где я буду выступать впервые. Для меня огромное счастье представлять там свою страну и нашу команду! Сердечно благодарю Даниила Марковича и Сергея Викторовича за правильный настрой, а Этери Георгиевну за то, что была с нами всем сердцем, ваша поддержка чувствовалась несмотря на расстояние. Спасибо всем моим болельщикам», — написала Акатьева в Instagram.

По итогам соревнований Акатьева набрала 237,09 балла. Второе место заняла Софья Самоделкина (213.73). Замкнула тройку Софья Муравьева (211.62).