Алексей Красножон объявил о завершении карьеры
20:20
Американский фигурист Алексей Красножон объявил о завершении спортивной карьеры.
«Важная новость. После завершения сезона я принял решение уйти из фигурного катания.
Это был прекрасный пусть, и я благодарен за все. Для меня было честью быть представителем команды США», — написал Красножон в Instagram.
В сезоне-2017/18 Красножон выиграл финал юниорского «Гран-при». На взрослом чемпионате США он не поднимался выше 5-го места, выигрывал турнир «Эгна Трофи», а на этапах «Гран-при» занимал максимум 7-е место.
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