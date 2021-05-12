Алексей Красножон объявил о завершении карьеры

Американский фигурист Алексей Красножон объявил о завершении спортивной карьеры.

«Важная новость. После завершения сезона я принял решение уйти из фигурного катания.

Это был прекрасный пусть, и я благодарен за все. Для меня было честью быть представителем команды США», — написал Красножон в Instagram.

В сезоне-2017/18 Красножон выиграл финал юниорского «Гран-при». На взрослом чемпионате США он не поднимался выше 5-го места, выигрывал турнир «Эгна Трофи», а на этапах «Гран-при» занимал максимум 7-е место.