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Алексей Красножон объявил о завершении карьеры

20:20
Алексей Красножон. Фото Instagram
Алексей Красножон. Фото Instagram

Американский фигурист Алексей Красножон объявил о завершении спортивной карьеры.

«Важная новость. После завершения сезона я принял решение уйти из фигурного катания.

Это был прекрасный пусть, и я благодарен за все. Для меня было честью быть представителем команды США», — написал Красножон в Instagram.

 

В сезоне-2017/18 Красножон выиграл финал юниорского «Гран-при». На взрослом чемпионате США он не поднимался выше 5-го места, выигрывал турнир «Эгна Трофи», а на этапах «Гран-при» занимал максимум 7-е место.

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