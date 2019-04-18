Аделина Сотникова: "Ем один раз в день, максимум два. Иногда только пью воду"

Олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова заявила, что чаще всего ест один раз в день. Фигуристка также добавила, что иногда не испытывает чувства голода и только пьет воду.
- У меня нет своего особенного рациона питания, - приводит слова Сотниковой Starhit. - Я ем, когда захочу, а это, чаще всего один раз в день, максимум два. Иногда есть вообще не хочется, тогда могу пить только воду весь день.
Напомним, 22-летняя Сотникова также является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.
Дополнительная информация
http://www.starhit.ru/eksklusiv/vernuvshayasya-v-shou-lednikovyiy-period-deti-adelina-sotnikova-istyazaet-sebya-golodom-171046/
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