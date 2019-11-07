13-летняя ученица Тутберидзе Хромых исполнила четверной сальхов на тренировке

Российская фигуристка Майя Хромых, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, исполнила четверной сальхов на тренировке. Ранее этот же элемент удалось сделать Веронике Жилиной, которая тренируется в одной группе с Хромых.

Напомним, что среди российских спортсменок на соревнованиях четверной сальхов исполняла только Александра Трусова на чемпионате мира среди юниоров. Среди взрослых четверной сальхов выполняла казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева на чемпионате мира-2019.

Также о желании выучить данный элемент ультра-си неоднократно заявляла двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.