Фигурное катание
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11-летняя ученица Тутберидзе выиграла соревнования, исполнив четверной тулуп

12:51
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Российская фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, стала победительницей юношеского турнира в Москве, исполнив в произвольной программе в числе прочего тулуп в четыре оборота.

Ранее спортсменка сделала тройной аксель на тренировке в зале, а также четверной сальхов на льду.

На международных соревнованиях четверной тулуп из россиянок исполняли только две других ученицы Тутберидзе — 15-летняя Александра Трусова и 13-летняя Камила Валиева.

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