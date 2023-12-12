Иностранки нашим фигуристкам больше не проигрывают. Но в целом Россия идет вровень с миром

По итогам первой половины сезона можно сделать выводы об уровне наших фигуристов на фоне иностранных коллег.

Российские фигуристы здорово держатся в изоляции — в некоторых видах есть проседание, но никак нельзя сказать, что спорт загибается. Более того — многие одиночники и одиночницы, а также молодые пары пользуются шансом и стараются прыгнуть в социальный лифт и выйти на верхних этажах сборной. Этот сезон открыл Владислава Дикиджи с его четверным лутцем и танцевальностью, интеллектуала Матвея Ветлугина, дал второй шанс в карьере Анне Фроловой и Ксении Синицыной, открыл целый пул новых пар, бьющихся за виртуальное третье место в сборной.

«СЭ» изучил, где в этом сезоне сильнее фигурное катание — у нас или у них.

Женщины

Очевидно, что расстояние между нашими фигуристками и зарубежными за прошедший календарный год сильно сократилось. И теперь американские и японские одиночницы могут говорить с нами на равных. Они тоже делают тройной аксель и четверные — едва ли не чаще, чем россиянки.

По баллам россиянки все равно выше. Если Каори Сакамото выиграла финал «Гран-при» с результатом 225,70, то у нас результат выше на этапах показывали три фигуристки — Аделия Петросян (236,31), Софья Муравьева (228,81) и Камила Валиева (226,22). Расстояние символическое, но если раньше мы могли всегда парировать: «Зато наши прыгают то, чего не делаете вы!» — теперь такого аргумента больше не существует.

Баллы, как известно, штука необъективная, поэтому давайте сравнивать контент. По нему однозначного преимущества у сборной России уже нет. Более того, можно говорить, что оно постепенно переходит к нашим соперницам за рубежом, с которыми, надеемся, скоро предстоит встретиться.

Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Все попытки ультра-си на этапах «Гран-при ISU»:

Тройной аксель

Хана Ёсида (Япония) — три попытки: один приземлен на оценку -3,43, со второго упала с недокрутом (-3,20), третья приземлена с недокрутом q, за который не снижают базу, оценка -3,09.

Эмбер Гленн (США) — две попытки: одна приземлена на +1,94, на второй «бабочка», то есть получился одинарный прыжок.

Васаби Хигути (Япония) — одна попытка, падение с недокрутом, оценка -3,20.

Четверной тулуп

Рён Сумиёси (Япония) — две попытки: одна приземлена с недокрутом на -2,82, вторая на положительную оценку +1,76.

Итого: 2 успешные попытки ультра-си из 8.

У наших девушек попыток больше, но удавались прыжки на взрослом уровне только Аделии Петросян.

Статистика ультра-си у российских девушек:

Петросян: тройной аксель — 1/2, четверной флип — 1/2, четверной тулуп — 0/3

Валиева: четверной тулуп — 0/2

Горбачева: четверной сальхов — 0/1

Садкова: четверной тулуп — 0/2

Палагина: тройной аксель — 0/4

Муравьева: тройной аксель — 0/3

Итого: 2 успешные попытки из 19.



То есть россиянки пробуют сложнейшие прыжки гораздо чаще, но процент реализации их много ниже. Причем докручены только около половины таких прыжков.

Илья Малинин. Фото Reuters

Мужчины

Мужское одиночное катание в мире сейчас считается эталоном конкуренции. В финале «Гран-при» Илья Малинин прыгнул четверной аксель — но финал мы не учитываем, так как наш аналог финала состоится на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске в феврале. Вряд ли до него кто-то доедет с четверным акселем — пока в подобных амбициях никто замечен не был. Но по ходу шести этапов «Гран-при» уровень российского мужского катания также сильно вырос. Так кто же сильнее?

По баллам кажется, будто иностранцы — там же Малинин, Уно, Сяо Хим Фа! Но не все так однозначно. Если взять топ-10 российских фигуристов по лучшему результату в сезоне, первым будет Гуменник (300,66), десятым — Алиев (260,07). В мире — Адам Хяо Сим Фа (306,78), десятый — Сота Ямамото (258,42). Вполне идентично. Правда, на международном «Гран-при» лучше себя чувствует второй эшелон, который в России все же представлен региональными фигуристами без опыта чемпионатов Европы и мира.

Но баллы, как мы уже сказали, в принципе вещь субъективная. Поэтому давайте сравнивать четверные. Немного удивительно, но и здесь россиянам космическому мужскому одиночному за рубежом есть что ответить.

Считаем процент и общее количество разных четверных на шести этапах «Гран-при ISU» и России. Прыжки идут по старшинству — тулуп и сальхов (считаются младшими), риттбергер, флип и лутц (считаются старшими). Четверной аксель на этапах «Гран-при» никто не прыгал — Малинин его исполнил уже в финале.

Четверные тулупы: ISU — 71/113 (62,8%), Россия — 49/86 (57,0%)

Четверные сальховы: ISU — 29/52 (55,8%), Россия — 41/69 (59,4%)

Четверные риттбергеры: ISU — 2/5 (40%), Россия — 8/19 (42,1%)

Четверные флипы: ISU — 3/5 (60%), Россия — 1/4 (25%)

Четверные лутцы: ISU — 12/23 (52,2%), Россия — 9/24 (37,5%)

У иностранцев преимущество в тулупах и старших квадах, но россияне сделали гигантский рывок в риттбергерах и пробуют их гораздо чаще (во многом благодаря группе Алексея Мишина) и с запасом лидируют и по проценту, и по количеству попыток сальховов. Да и в остальных прыжках отставание не критичное.

В финале «Гран-при», если грубо подставлять лучшие результаты наших в таблицу, Гуменник со своей «трехсоткой» взял бы серебро, а Семененко, Дикиджи (!) и Савосин (!!) боролись бы за медаль в районе 290 баллов.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пары и танцы

Здесь сложнее сравнивать элементы, так как они гораздо разнообразнее и многое зависит от так называемых уровней, выставляемых судьями. Но и по технике, и по баллам преимущество россиян в парах все еще неоспоримо. Любопытна другая тенденция — на фоне неуверенных выступлений двух пар-лидеров Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов к ним подтянулись на расстояние 10 баллов сразу несколько дуэтов без медалей крупных международных турниров. Однако в финале «Гран-при», опять же если подставлять россиян в таблицу, выиграли бы шесть первых русских пар (у Артемьевой/Брюханова лучший результат 212 баллов, у победителей финала «Гран-при» Хазе/Володина 206). Участников финала как раз было шесть.

О'кей, даже если сделать скидку на лояльность наших судей, то весь пьедестал с высокой вероятностью был бы российским — Хабибуллина/Княжук набирали в этом сезоне за 221.

Полностью противоположным образом выглядит ситуация в танцах. Пожалуй, за счет имени могли попасть в международный финал Степанова/Букин, но там после годичного отсутствия им было бы тяжко рассчитывать на медаль. Однако они по крайней мере могли бы бороться. Субъективно кажется, что больше россиян в финал бы не пустили — и чтобы разбавить представительство (а вид самый субъективный, настолько, что у него свой технический комитет в ISU, отдельный от трех остальных видов), и потому что программы за рубежом визуально богаче и нестандартнее.

В общем, сейчас ситуация зависла в шатком равновесии — ни одна из сторон не может сказать, что имеет явное преимущество. Россия точно не гегемон в фигурном катании, даже в женском одиночном. Но и иностранцы не могут сказать, что россияне на международной арене были бы незаметны. Теперь для нас главное в этой точке бифуркации выправить баланс в нашу пользу, а не отпустить их за время изоляции еще дальше.