Москвичка, выступающая за Австралию, выиграла финал юниорского «Гран-при». История Анастасии Голубевой

Голубева и Гиотопулос Мур владеют сложными каскадами из двух тройных прыжков, а помогает им призер чемпионата России.

Финал юниорского «Гран-при» в парном катании выиграла россиянка Анастасия Голубева, которая выступает в паре с австралийцем Гектором Гиотопулосом Муром. Раньше Настя была одиночницей, но уже в прошлом году взяла медаль на юниорском чемпионате мира. Сейчас этот дуэт является лидером в мировом парном катании (пока, правда, не на взрослом уровне) и владеет сложными элементами — например, каскадом из двух тройных тулупов.

Из одиночницы — в чемпионки в парном катании

До 2020 года Анастасия Голубева выступала за Россию, причем в одиночном катании. Последним ее соревнованием в этом ранге стала Спартакиада учащихся, где фигуристка со скромной суммой баллов (156,31) заняла девятое место. В тройку призеров тогда вошли известные сейчас спортсменки — Софья Акатьева, Дарья Усачева и Алина Горбачева. Они продолжают соревноваться за Россию — Соня и Алина сейчас готовятся к чемпионату страны, а Даша восстанавливается после травмы.

Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур. Фото Global Look Press

У Насти же показать большего в одиночном катании не получилось, и москвичка приняла решение перейти в сборную Австралии. Парные традиции там даже были — когда-то почти такой же путь проделала Екатерина Александровская, впоследствии ставшая чемпионкой мира среди юниоров.

Голубева выступает в паре с Гектором Гиотопулосом Муром — на своем первом юниорском «Гран-при» в Красноярске они стали пятыми. Правда, было всего шесть дуэтов, зато каких — трое из четырех участников, оказавшихся выше австралийцев, сейчас неплохо показывают себя на российском уровне. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук и вовсе победили на первом этапе российского «Гран-при», опередив Евгению Тарасову/Владимира Морозова.

В конце прошлого сезона Голубева/Гиотопулос Мур уже выиграли серебро на юниорском чемпионате мира, а осенью начали с двух побед на этапах «Гран-при». На одном из них австралийцы на 20 баллов опередили ближайших преследователей. Это несомненная заслуга фигуристов, хотя уровень парного катания в мире оставляет желать лучшего.

Почти полтора года, несмотря на скачок в результатах, ребята получали примерно одни и те же баллы — в районе 160. Перед финалом серии Настя и Гектор выступили на «челленджере» в Польше и улучшили свой результат опять же почти на 20 баллов. Практически те же оценки удалось получить в Турине, хотя после короткой программы спортсмены были не на первом месте. Помогла произвольная, которую они выиграли с огромным преимуществом, в том числе за счет уверенного каскада из двух тройных тулупов и одного двойного. Подобный элемент исполняли когда-то Ксения Столбова/Федор Климов, но это было уже несколько лет назад. Сейчас не то что на юниорском международном уровне, а даже на взрослом такого и близко никто не делает. А Голубева и Гиотопулос — да.

Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур. Фото Global Look Press

Российская школа парного катания

В 2020 году, когда ребята выступали на «Гран-при» в Красноярске, они рассказывали, что тренируются в России — Настя в Австралии к тому времени даже не была. Основная причина заключалась в том, что в этой стране не было подходящих партнерш. Фигурное катание там не очень популярно — даже Алину Загитову и Евгению Медведеву узнает только 10 процентов опрошенных. «Полтора года назад переехал в Россию, где стал тренироваться с Настей. Почему переехал? У нас в стране очень сложно найти партнершу, а здесь много классных фигуристок. За это время стал говорить по-русски, но пока не очень хорошо: сложнее всего мне дается произношение! Но вообще мне очень нравится тренироваться у вас в стране», — рассказывал Гектор в Красноярске в интервью Sport24.

Судя по социальным сетям фигуристов, сейчас они тренируются в Австралии, а помогает им российский спортсмен Джонатан Гуррейро. Он поставил им короткую программу для нового сезона. С партнершей Джона Тиффани Загорски ребята тоже знакомы — она часто отмечается в комментариях под постами Насти.

Парное катание в юниорах все равно держится на спортсменах с российскими корнями — видимо, дело в традициях отечественной школы фигурного катания. Например, дебютанты юниорских «Гран-при» София Барам/Даниэль Тюменцев первый год катаются в паре, но выиграли серебро в финале юниорского «Гран-при». У обоих фигуристов мамы входят в тренерский штаб — Анна Барам и Анна Тарасова когда-то были воспитанницами советской школы фигурного катания, а сейчас тренируют в США. Даниэль и вовсе раньше катался исключительно с партнершами с российскими корнями — Наташей Мишкутенок и Александрой Прудской.

То же самое и в случае с Голубевой — она и сама из Москвы и тренировалась долгое время исключительно в России. Настя и Гектор обещают стать очень конкурентоспособной парой на взрослом уровне — сейчас на международных соревнованиях как раз такого не хватает. Их слабым местом является подкрутка, но фигуристы постоянно работают над ней. А вот прыжковый контент очень достойный. После проката спортсменка была настолько счастлива, что расплакалась — впервые пара выиграла турнир такого уровня. И, вероятно, не последний.