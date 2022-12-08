Русский гений Малинин идет к первому большому титулу. Чем удивит Илья и другие звезды в финале «Гран-при»?

И без россиян в составе есть за кого переживать.

В Турине стартует финал серии «Гран-при» по фигурному катанию. Это первый финал за три года — предыдущие два отменяли из-за пандемии. Россиян на этом старте не будет, не попали в финал и наши спортсмены, выступающие за другие сборные. Тем не менее в деле Илья Малинин. Сын русских эмигрантов из США оформляется в статусе главной звезды мирового фигурного катания, осиротевшего после ухода Нэтана Чена и Юдзуру Ханю. Золото финала «Гран-при» может стать первым его важным титулом в большой карьере. А за кем еще следить на олимпийской арене «Палавелла»?

Малинину нужна большая победа

Есть, пожалуй, что-то символическое в том, что финал «Гран-при» этого сезона пройдет в Турине. Спустя три года после последнего этапа «Гран-при» на том же месте. Сейчас кажется, что это все было словно в другой жизни. До ковида, до санкций, до всей этой нашей новой «нормальности». Когда еще выступала Алина Загитова, а фаворитом сезона была Алена Косторная. Когда между собой дуэли четверных устраивали Юдзуру Ханю и Нэтан Чен, а Камила Валиева была еще совсем юной и проводила свой первый юниорский сезон... Мало кто приедет снова в Италию из главных героев того финала. Тем не менее свято место пусто не бывает, и без звезд старт не останется. Главной, пожалуй, следует сейчас назвать Илью Малинина. Парень громко заявил о себе еще прошлой зимой, а с начала этого сезона превратил четверной аксель из явления в обыденность.

Тем не менее судьи еще не до конца признали в нем истинного мастера и оценки порой Малинину занижают. Он страдает от недокрутов и небольших баллов за компоненты. Возможно, это изменит важная победа, которой вполне может стать финал «Гран-при». Правда, соперники у Ильи достойные. Среди них сразу четыре японца во главе с опытным Шомой Уно. Уно, так же как и Малинин, прыгает по пять четверных, зато опережает вундеркинда из США по второй оценке. Као Миура, Сун Сато и Сота Ямамото — ребята примерно одного уровня со своими минусами и плюсами, и все же Уно с Малининым они, пожалуй, уступают. Как и Даниэль Грассль. При всем уважении к прогрессу итальянца трудно представить, как он будет бороться с четверным акселем американца и безграничной любовью судей к японцам.

Изабо Левито. Фото Global Look Press

В женском одиночном в фаворитах подопечная российских тренеров

Победа Малинина будет и победой его родителей — бывших советских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. А вот успех другой американки Изабо Левито станет триумфом нашего тренера Юлии Кузнецовой в США. У Кузнецовой с мужем свой каток в Филадельфии, и вся ее команда родом из России. Работает с Юлией и двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов. Изабо и сама любит Россию, поэтому с удовольствием исполняет на льду программы под Петра Чайковского и учит язык. Она даже планировала поехать на стажировку к Евгению Рукавицыну, но мешают юридические сложности. «Изабо нужна виза, — объясняет тренер Кузнецова. — Мы собирались приехать два года назад, но потом начался ковид, а теперь вот это все... Пока не получается, к сожалению». Очевидным фаворитом Левито не назвать, однако она работает над ультра-си, а прямо сейчас в наборе есть каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

При чистом исполнении во второй половине программы он и правда дает существенные плюсы и, что важно, делает выбор контента вариативным. С учетом того, что от главных конкуренток Изабо четверных ждать вряд ли стоит, подобный каскад — существенный фактор. Наиболее очевидной выглядит победа Каори Сакомото. Недавно Каори заслуженно возглавила мировой рейтинг Международного союза конькобежцев, и в отсутствие россиянок равных ей по силе немного. Пожалуй, соотечественница Маи Михара в этом году удивляет стабильностью. Она единственная выиграла два этапа из двух и на правах лидера серии претендует как минимум на пьедестал. Как и бельгийка Луна Хендрикс. Уже нет в ее катании прежней легкости, но опыт и эстетика при ней. Удивить может и еще одна японка Ринка Ватанабэ. Весь сезон она пробовала тройной аксель, и вот наконец-то на внутреннем старте он получился. Получится ли повторить в финале «Гран-при»?

На призы в парном катании претендует 39-летняя спортсменка

В парном катании наблюдается застой. Помимо санкций в отношении российских спортсменов по парному турниру ударил добровольный отказ китайцев от международных стартов. И вот впервые в этом веке, если не впервые в принципе, финал в парах проходит без россиян и представителей Поднебесной. За Азию отвечают разве что японцы Рику Миура и Рюити Кихара. В отсутствие двух главных для вида стран пара выглядит лидером сезона, с которым соревноваться может разве что дуэт из США Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер. Претендентов на третье место несколько, и все же хотелось бы видеть на пьедестале пару Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам. Их успех этого года по-настоящему киношная история. Дудек была звездой в юниорах и выигрывала финал «Гран-при» до 18 лет в 1999 году. Перспективы были отличными, но девушка вынуждена была завершить карьеру из-за многочисленных травм.

Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Фото Global Look Press

И тут бывшая одиночница из 90-х возвращается спустя 16 лет, чтобы встать в пару, сменить страну и начать с новым партнером все с чистого листа. Ей 39 лет, и медаль Стеллато-Дудек рискует стать самой возрастной для этого вида спорта. Опытные пары в основном побеждают и в танцах на льду. Потенциальные фавориты года — Мэдисон Чок/Эван Бейтс. Этому дуэту всегда не хватало совсем немного до мирового лидерства. Когда еще захватить трон, если не сейчас? Ведь ушли не только конкуренты в лице французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, но и, что важнее, соотечественники Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, между которыми местная федерация постоянно металась. Сейчас из соперников стоит выделить разве что итальянцев Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, а также канадцев Пайпер Гиллес/Поль Пуарье. И все же американцы сразу по нескольким критериям смотрятся предпочтительнее и имеют лучшую историю соперничества с этими дуэтами.

Список участников

Мужчины: Шома Уно, Као Миура, Сун Сато, Сота Ямамото (все — Япония), Илья Малинин (США), Даниэль Грассль (Италия).

Женщины: Каори Сакамото, Маи Михара, Ринка Ватанабэ (все — Япония), Луна Хендрикс (Бельгия), Ким Йе Лим (Южная Корея), Изабо Левито (США).

Спортивные пары: Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер, Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу (все — США), Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада), Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, Сара Конти/Никколо Мачии (все — Италия).

Танцы на льду: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Лоранс Фурнье Бодри/Николай Серенсен (все — Канада), Мэдисон Чок/Эван Бейтс, Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (все — США), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания).

Расписание (по московскому времени)

8 декабря, четверг

21.20 Пары. Короткая программа

22.35 Мужчины. Короткая программа

9 декабря, пятница

19.35 Пары. Произвольная программа

21.50 Танцы. Ритм-танец

23.05 Женщины. Короткая программа

10 декабря, суббота

15.30 Мужчины. Произвольная программа

21.40 Танцы. Произвольный танец

23.00 Женщины. Произвольная программа

11 декабря, воскресенье

16.00 Показательные выступления