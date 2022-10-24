Малинин исполнил мечту Трусовой, Сакамото в топе без ультра-си. В США стартовала серия «Гран-при» ISU

Чем запомнился этап Skate America.

Пока в России проводили альтернативный «Гран-при», в Америке началась оригинальная серия. Наших фигуристов на ней, разумеется, нет. Поэтому на первых ролях были призеры чемпионата мира-2022, который прошел без россиян. В каких-то дисциплинах в США было откровенно скучно и не на что смотреть. Тот же парный турнир наши фигуристы легко бы выиграли даже в текущей — не самой оптимальной форме. А вот в мужских соревнованиях спортсмены демонстрировали космос.

Впрочем, практически во всех видах на Skate America победы одержали фавориты — и весь турнир из-за этого получился не особо интригующим.

Каори Сакамото. Фото USA Today Sports

Сакамото подтвердила статус лучшей без русских

«Гран-при» ISU. Skate America

Женщины. Итог

1. Каори Сакамото (Япония) — 217,61

2. Изабо Левито (США) — 206,66

3. Эмбер Гленн (США) — 197,61

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 179,50

5. Екатерина Куракова (Польша) — 178,68

Действующая чемпионка мира в очередной раз доказала, что можно оставаться топовой фигуристкой и без ультра-си. Каори Сакамото завоевала бронзу Олимпийских игр в Пекине, затем покорила мировое первенство и теперь в статусе сильнейшей (из допущенных) фигуристки прошлого сезона начала свои победы в текущем.

Японка выиграла обе программы. Каори сдвоила тулуп в каскаде с тройным флипом и заочно проиграла Софье Акатьевой, которая на «Гран-при России» набрала 72,70 балла за свой прокат. Но с суммой 71,72 именно Сакамото захватила лидерство после первого дня соревнований. И это несмотря на то, что соперницы показали более сложные элементы.

Американка Изабо Левито прыгнула каскад Загитовой — лутц-риттбергер, однако с ошибкой. Но японская фигуристка безупречно исполнила непрыжковые элементы — все вращения и дорожка на четвертый уровень. И во второй соревновательный день только доказала свое преимущество.

В произвольной Каори недокрутила тулуп в каскаде с двойным акселем. А дорожку шагов оценили на третий уровень. Все остальные элементы были исполнены безупречно — и с суммой 217,61 балла Сакамото победила на этапе «Гран-при». Американская фигуристка Левито допустила пару ошибок в своем прокате и догнать более опытную японку не сумела.

Бронзу этапа забрала еще одна представительница США — Эмбер Гленн. Она единственная, кто пошел на ультра-си на этом турнире. Однако попытка исполнения тройного акселя получилась неудачной — американка недокрутила прыжок. Был недокрут и в каскаде флип — тулуп, а также Гленн потеряла уровни на непрыжковых элементах. В итоге ей не удалось пробить отметку в 200 баллов, зато получилось завоевать медаль на домашнем этапе серии «Гран-при».

Не все получилось у бывшей россиянки — ныне польской фигуристки Екатерины Кураковой. Короткую программу спортсменка исполнила неплохо. А вот произвольную испортила несколькими недокрутами. На стартовом же элементе, каскаде лутц — ойлер — флип, она умудрилась недокрутить все три прыжка! И в итоге набрала лищь 178,68 балла и стала пятой.

А Грейси Голд стала только шестой. Но это не главное, здесь речь не про спорт. После всего, что пережила эта фигуристка (расстройство пищевого поведения, депрессия), — вот так выйти на лед, прыгать не самый простой каскад (лутц — тулуп) и вообще кататься хотя бы на среднем уровне — это просто здорово.

Илья Малинин. Фото USA Today Sports

Четверные разборки у мужчин

Мужчины

1. Илья Малинин (США) — 280,37

2. Као Миура (Япония) — 273,19

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 264,05

Илья Малинин неудачно выступил в короткой программе. Американский вундеркинд недокрутил четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, упал с одиночного квад-тулупа. И остался лишь четвертым, проиграв лидеру — японцу Као Миуре — целых 8 баллов. Но в произвольной Илья показал — он здесь главная звезда .

Малинин исполнил мечту Александры Трусовой — пять (!) четверных прыжков: аксель, тулуп, лутц, сальхов, а также лутц через ойлер с тройным сальховом. Видимо, после пятого квада у фигуриста совсем не осталось сил, в итоге он уронил сальхов. Но какая уже была разница — после такого сумасшедшего набора.

Разумеется, проигранные в короткой программе баллы Илья отыграл и победил на этапе, оторвавшись на 7 баллов от второй строчки. Конкурентам просто было нечего противопоставить против безумного американца. Хоть и попытки японца Миуры можно назвать достойными — Као пошел на четыре четверных. Но он упал со стартового риттбергера, ошибся на тройном акселе и недоработал непрыжковые элементы.

Замкнул тройку призеров представитель Южной Кореи Чха Чжун Хван. Фигурист был вторым после короткой программы, в которой допустил только одну ошибку — на тройном акселе. И довольно бодро начал произвольную, прыгнув четверные сальхов и тулуп. Но к концу у него, похоже, совсем не осталось сил, и он наошибался практически во всех финальных элементах.

Вывалился из тройки итальянец Даниэль Грассль. Короткую программу он исполнил чисто, прыгнул свой коронный четверной лутц. Придраться особо было не к чему, разве что итальянский фигурист потерял уровни на дорожке шагов и на вращении со сменой ноги. А вот в произвольной он оставил все силы на двух стартовых элементах.

Начал Даниэль с двух старших квадов — лутца и флипа. Но после них он расслабился, упал с тройного акселя, накосячил с каскадом тройной аксель через ойлер с тройным сальховом, приземлил тулуп в четверть в каскаде с тройным лутцем. Дорожку шагов оценили аж на второй уровень, финальное комбинированное вращение — на третий. Не самый удачный прокат отбросил итальянца на четвертое место.

Мэдисон Чок/Эван Бейтс. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

У танцоров и парников — без интриг

Танцы

1. Мэдисон Чок / Эван Бейтс ( С ША) — 202,80

2. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 202,07

3. Мари - Жад Лорьо / Ромен Ле Гак ( Канада ) — 178,30

В танцах ожидаемо победил экс-второй — нынешний первый номер американской сборной — Чок/Бейтс. После того как Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью завершили карьеру, именно Мэдисон и Эван становятся надеждой США. Правда, на домашнем этапе «Гран-при» претензии на лидирующие позиции были слабыми.

Пара выиграла ритм - танец , но уступила произвольный своим же соотечественникам — Кейтлин Гавайек и Жан - Люку Бэйкеру . Дуэты разделили какие - то 0,73 балла . Стоит отметить , что выступление победителей Skate America было неидеальным — Чок и Бейтс сорвали хореографическую дорожку. Но тем не менее итоговая сумма была далека от их лучшего результата. Они набирали 216,83 балла на чемпионате мира-2022.

Таким образом, Мэдисон и Эвану не удалось показать себя безаговорочными лидерами сборной в танцах на льду. И, судя по всему, в Америке за позицию первого номера сборной вновь будут бороться сразу два дуэта. А может быть, кому-то из них удастся заявить о себе. Пока что на этапе «Гран-при» в США обе пары оставили позади всех, оторвавшись от бронзовых призеров больше чем на 20 баллов.

Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

Пары

1. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) — 201,39

2. Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 197,89

3. Келли-Энн Лорин/Лукас Этьер (Канада) — 156,94

В парном катании также обошлось без интриг — победу одержали действующие чемпионы мира. Американская пара Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выступала небезупречно. В произвольной программе парнерша упала с выброса. Тем не менее, едва шагнув за отметку в 200 баллов, дуэт выиграл домашний этап серии.

В трех баллах от них расположились канадцы Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам. Но ни одна из пар даже близко не стоит с российским парным катанием. Если говорить о заочной борьбе — то все три наши топ-пары на первых турнирах сезона с ошибками катались намного сильнее.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов с проваленной произвольной программой набрали 221,07 балла на «Гран-при России» в Москве. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли Мемориал Панина-Коломенкина с совсем космической суммой — 245,79. А Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми на втором этапе Кубка федерации Санкт-Петербурга, получив 229,37. Да, это домашнее судейство. Но даже неидеальные российские парники выглядят в разы сильнее выступавших на Skate America.