Чок и Бэйтс победили в танцах на льду на «Гран-при Финляндии»
Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли «Гран-при Финляндии». Они по сумме двух программ набрали 209,46 балла.
Второе место заняли канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (206,32), третье — финны Юулия Турккила и Маттиас Верслуйс (195,80).
«Гран-при Финляндии», Эспоо
5-й этап
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 209,46 балла
2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 206,32
3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 195,80
Произвольный танец
1. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 123,85 балла
2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 123,70
3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 118,15
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