Гран-при, Cup of China: расписание и трансляции 4-го этапа

Четвертый этап серии Гран-при ISU Cup of China состоится с 10 по 12 ноября в Китае. Соревнования пройдут в четырех категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Турнир организован Китайской ассоциацией фигурного катания совместно с Международным союзом конькобежцев.

Расписание 4-го этапа серии Гран-при ISU Cup of China:

10 ноября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец — 10:36

Женщины, короткая программа — 12:16

Мужчины, короткая программа — 14:00

Пары, короткая программа — 15:50

11 ноября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец — 9:37

Женщины, произвольная программа — 11:37

Мужчины, произвольная программа — 13:40

Пары, произвольная программа — 16:00

12 ноября, воскресенье

Показательные выступления — 9:30

Время начала соревнований — московское.

Все этапы серии Гран-при ISU по фигурному катанию можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеотрансляции на платформе Окко.

Российские фигуристы не вошли в состав участников серии гран-при ISU в сезоне-2023/2024, так как отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.