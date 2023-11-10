Гран-при, Cup of China: расписание и трансляции 4-го этапа
Четвертый этап серии Гран-при ISU Cup of China состоится с 10 по 12 ноября в Китае. Соревнования пройдут в четырех категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Турнир организован Китайской ассоциацией фигурного катания совместно с Международным союзом конькобежцев.
Расписание 4-го этапа серии Гран-при ISU Cup of China:
10 ноября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец — 10:36
Женщины, короткая программа — 12:16
Мужчины, короткая программа — 14:00
Пары, короткая программа — 15:50
11 ноября, суббота
Танцы на льду, произвольный танец — 9:37
Женщины, произвольная программа — 11:37
Мужчины, произвольная программа — 13:40
Пары, произвольная программа — 16:00
12 ноября, воскресенье
Показательные выступления — 9:30
Время начала соревнований — московское.
Все этапы серии Гран-при ISU по фигурному катанию можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеотрансляции на платформе Окко.
Российские фигуристы не вошли в состав участников серии гран-при ISU в сезоне-2023/2024, так как отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.