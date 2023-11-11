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Железняков: «Не могу понять, как Валиева это переживает»

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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, поделился впечатлениями от выступления Камилы Валиевой в короткой программе этапа Гран-при России в Казани.

Для фигуристки это был первый выход на лед после слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) — она давала показания онлайн 9 и 10 ноября. Валиева заняла в короткой программе первое место.

«Камила работает, выступает, все прекрасно. Она справляется со своими эмоциями, проблемами, умница. Не могу залезть в голову человеку, понять, как она это переживает», — приводит Metaratings.ru слова Железнякова.

Произвольная программа на этапе Гран-при в Казани, родном городе Валиевой, пройдет 12 ноября.

Источник: metaratings.ru
Алексей Железняков
Камила Валиева
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