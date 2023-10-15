Авербух отреагировал на победу Петросян на этапе «Гран-при России» в Уфе

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал победу Аделии Петросян на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

«Аделия и была однозначным фаворитом. Молодец! У нее большой отрыв из-за сложностей прыжков. Выступление не смотрел, но думаю, падала она с четверных. Безусловно, ей хватит лидерства на дистанции. Сколько ей лет! Единственное, мы не должны забывать, что нам нужно сравнивать результаты по возрасту. Аделия по правилам не может принимать участие во взрослом турнире. Нам нужно смотреть на результаты тех девушек, которые смогли бы выступать на чемпионатах Европы и мира, и сравнивать уровень их конкуренции», — приводит слова Авербух Sport24.

По итогам двух программ 16-летняя Петросян, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, набрала 234,74 балла и заняла первое место. Второй стала Анна Фролова (210,88), а замкнула тройку лучших Елизавета Куликова (199,21).