«Поздравляю, у вас теперь есть чемпионы мира!». Запрещенные слова Бойковой после поражения Мишиной и Галлямова

Александре не дали высказать эмоции, а ее слова вырезали из эфира.

Фигурное катание

Стокгольм (Швеция)

Чемпионат мира

Пары

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 151,80

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 148,09

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 141,30

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 137,47

5. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 131,84

6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 129,86

Итог

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227,59

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 225,71

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 217,63

4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 212,76

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 201,18

6. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 195,29

В парном катании на чемпионате мира в шведском Стокгольме развернулась настоящая драма. По итогам произвольной программы чемпионами мира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они тренируются у Тамары Москвиной, равно как и «бронзовые» призеры ЧМ-2021 — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Причем Бойкова с Козловским работают с Москвиной почти всю свою карьеру, тогда как Мишина и Галлямов пришли в ее команду совсем недавно. И, естественно, такой поворот событий привел к классическому конфликту ученика и учителя.

Бойкова в гневе обвинила Москвину — а федерация пыталась поддержать ее имидж

Если взять слова Басты из песни «Выпускной» и внедрить их в реалии нашего фигурного катания, то строчка «Драма. По классике» наверняка вызовет ассоциацию с Олимпиадой 2018, когда Евгения Медведева проиграла главный для себя турнир молодой ученице своего же тренера — Этери Тутберидзе. Для этого вида спорта ситуация пусть и запоминающаяся, но отнюдь не противоестественная.

Спустя три года очень похожий сюжет мы видим в парном катании. И очень похожую реакцию. Бойкова после объявления оценок в отчаянии развела руки в сторону после чего с досадной обидой в голосе выдала в сторону: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». Нельзя сказать наверняка, но очевидно, что адресатом этих слов была Тамара Москвина. Ведь как известно именно она позвала Анастасию и Александра в свою группу, трансфер был по инициативе тренера.

Удивительно, но гневную тираду Бойковой затем удалили из записи трансляции! Вот она, цензура XXI века. Но так как говорила Александра в прямом эфире и сразу на множество телеканалов из интернета ее слова уже никогда не исчезнут. Кстати, это не первая попытка цензурировать речи фигуристов. На первенстве России среди юниоров в Красноярске удалили слова Аделии Петросян о ее отношении к конфликту в Нагорном Карабахе. Но опять же, аудио уже разлетелось по сети, и попытка ограничить доступ к информации провалилась.

Мишина с Галлямовым еще не осознали свой новый статус

Бойкова, конечно, виновата сама в поражении — она шла выигрывать произвольную и все было ровно в ее и партнера руках и ногах. Наверняка Александра это и прекрасно понимает. Но ее, видимо, напрягает тот факт, что она проиграла именно Мишиной и Галлямову.

— Мы не чувствовали сегодня ни напряжения, ни мотивации, просто спокойно готовились к произвольной, — сказала Бойкова на пресс-конференции. — Постарались сосредоточиться на нашей работе и на том, чтобы сделать лучший прокат. Сегодня у нас не все получилось. Что же, так бывает. Места — не самое важное. Конечно же, не скажу, что я счастлива и очень довольна. Но я не удивлена тому, какое место заняла сегодня и почему проиграла. Все по делу. В целом мы рады, что заняли третье место. Это наша первая медаль чемпионата мира.

Интересно, она сама верит в то, что говорит? Уж для кого, а для этой пары места — самое главное и обвинять их в этом глупо. Когда Козловский говорил: «Наше место. В очередь!» он показывал свои спортивные амбиции, которых вряд ли стоит стесняться. Уточнить что-то у ребят не получилось. Регламент работы онлайн пресс-конференции ограничивает количество задаваемых вопросов, а порядок живой очереди не до конца справедлив. В итоге ни один вопрос российских журналистов до Стокгольма не дошел, а японцев, видимо, потенциальные конфликты тренера и ученика не интересовали.

Поэтому практически сразу разговор перешел к новым чемпионам мира. Мишина с Галлямовым были гораздо более веселыми, живыми и искренними (что, наверное, логично), поэтому и отвечали разнообразнее.

— Мы действительно удивлены, что стали первыми, — признается для начала Мишина. — Я даже не знаю, что сказать в этот момент, потому что пока мы не осознали это. Прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас. Может быть, здесь на катке сейчас не так много людей, но мы знаем, как много людей смотрели трансляцию, и чувствовали эту поддержку. У нас не было никакого давления после короткой программы, мы откатали ее чисто. Просто готовились к произвольной, не нервничали.

Рассказала Мишина и о своих эмоциях во время проката произвольной программы: «После каждого элемента мы немного нервничали. Ближе к концу программы мы становились счастливее с каждым элементом», — добавила спортсменка. И сказала, что теперь у нее нет даже никаких сил праздновать — она идет спать.

«Сразу много всего резко свалилось, мы пока поэтому и не осознали, что вообще происходит. Конечно же, мы рады, это очень приятно. Результат общей хорошей работы, труд принес свои плоды», — отметил Галлямов.

Важный урок перед домашней Олимпиадой

Глобально для сборной России не столь важно, какая конкретно из двух пар Москвиной победила. Главное, наши фигуристы обошли китайцев. А точнее одну китайскую пару — Суй Вэнцзин и Хань Цун. Для них поражение стало сюрпризом, но паники у недавних лидеров мирового парного катания нет.

— Для нас это поражение — важный урок перед домашней Олимпиадой, Играми в Китае, — подчеркнул Хань Цун. — Это вообще наши первые соревнования в текущем сезоне, поэтому выступать было непросто. После короткой программы стоял вопрос какое место мы займем — второе или третье. В итоге мы вторые, но это достойный результат, и мы довольны своим выступлением. Конечно же, он нас удивил, но «серебро» — это важный опыт, который поможет нам в дальнейшей подготовке. Наша команда четко знает поставленные цели и понимает, как правильно готовится к Олимпиаде. Главное сохранять свой уникальный стиль и быть особенной, запоминающейся парой. Мы теперь многое изменим в нашей подготовке и жизни.

Такое железобетонное спокойствие от наших главных конкурентов немного напрягает. Наверняка в Китае в 2022 будет непросто, Суй/Хань жаждут реванша.

Чуть ранее в микст-зоне поделились своими впечатлениями от проката и еще одни российские фигуристы — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Ученики Марины Зуевой и Максима Транькова на пьедестал в этот раз не попали, но к поражению, судя по всему, относятся они философски. Никакой паники или трагедии в лице ребят из-за четвертого места не чувствовалось.

— Чувствовали себя спокойно, катались почти как на тренировке, без нервов, — сказал Морозов. — Нет, конечно было легкое волнение, все-таки это чемпионат мира и статус проката имеет особое значение, перед судьями выступаем, которые здесь сидят. Но в целом все нормально, спокойно. Неприятно, что опять ошибка на том же элементе что и в короткой программе, снова проблема с тулупом, все остальное в рабочем состоянии. Можно и получше было выступить, но в целом неплохо. Впечатление подпортил только тулуп. Какие дальнейшие планы? Пока планов не было, потому что у нас в этом сезоне никогда не получается идти так, как мы запланировали. Такая ситуация в мире, коронавирус, поэтому планы постоянно менялись, по плану ничего не шло. Сейчас соберемся в номере и обсудим дальнейшие планы. С Зуевой связь поддерживаем, но из-за ситуации в мире не получается тренироваться во Флориде с ней, общаемся только на удаленке.