Жесткие шведские законы компенсируются необязательностью их исполнения. Рассказ Анжелики Крыловой.

Чемпионат мира в шведском Стокгольме помимо спортивной составляющей интересен еще и тем, что это первый в истории крупный турнир по фигурному катанию, который проходит без зрителей в формате «пузыря». Все участники перед началом соревнований тестируются на коронавирус, после чего заходят в безопасную зону, которую до конца ЧМ покидать строго запрещено. За нарушение этого правила сразу же следует бан. В различных правилах ISU, которые доходили до журналистов и болельщиков также пишут про запреты на физические контакты между спортсменом и тренером на арене, а также санкции на нечаянное касание бортика или снятую маску в перерыве между прокатами. Поэтому «СЭ» связался с тренером Анжеликой Крыловой, чтобы разобраться, как все обстоит на самом деле. Специалист приехала в Швецию, чтобы поддержать немецкую пару Катарину Мюллер и Тима Дика.

Ниже — небольшой блог Крыловой из Стокгольма, где Анжелика рассказывает о специфике жизни в скандинавском прочтении антиутопий Джорджа Оруэлла и постаралась развеять все мифы о строгости антиковидных правил на турнире.

В европейских аэропортах требуют специальный тип маски-респиратора

Чтобы попасть сейчас в Швецию, нужно иметь на руках загранпаспорт с шенгенской визой и отрицательный тест на коронавирус. Причем если обычно требуют тест со сроком в 72 часа, то шведы эту норму ужесточили — не менее 48 часов со сдачи анализов. Непросто, учитывая транспортную логистику, но благо в Москве сейчас много частных клиник, которые оперативно проверяют все анализы. Даже тот факт, что мы сдавали тест вечером субботы, не помешал. В воскресенье утром получаем подтверждение, что с нашим здоровьем все хорошо, и собираемся в аэропорт.

Аэропорт не был полным, как это бывает в обычное время, но и пустым я бы его не назвала. Людей было достаточно, просто без давки. Соблюдали дистанцию, масочный режим. Ничего, по сути, особенного, за год уже привыкли. Летели с пересадкой в Вене. В аэропорту и на борту лайнера все в масках, причем европейцы требуют респиратор КN-95. В других не пускают в самолет, пришлось купить его. Удобно, что стоял автомат по продаже таких масок. В самолете уже сидели хоть и в масках, но плотно друг к другу — никто не контролировал шахматную рассадку.

Границу прошла спокойно, нас встретили в аэропорту представители оргкомитета, посадили в автобус и отвезли в гостиницу. По приезде в отель у всех брали тест на ковид, даже до заселения. Потом нам дали ключ от номера, покидать который до получения результатов тестирования мы не могли. Должны были сидеть в закрытом номере вплоть до получения письма с отрицательным результатом. Прилетели где-то около восьми вечера. Пока приехали в гостиницу было в районе десяти часов. А результаты получили днем, примерно в час дня нам прислали результаты. Все здоровы! И только потом нас допустили до аккредитации.

Сразу их не дают — только после тестирования на ковид. Отдельных корпусов для вновь прибывших нет. Тебя заселяют в номер гостиницы, где живут все участники ЧМ, с той лишь разницей, что нельзя покидать пределы комнаты до получения результатов теста. Даже дверь открывать без причины нельзя. В принципе в Новогорске на базе сборной такая же система. В номер отдельно приносят еду — оставляют подносы за дверью. Уже после получения аккредитации по отелю перемещаться можно спокойно, но опять же в маске. Снимать ее можно только в своем номере.

Очень жаль Сафонову, для которой ЧМ закончился не начавшись

Скажу честно, по поводу результатов теста волновалась. Мы, конечно, имели на руках отрицательный тест из Москвы и чувствовали себя неплохо, но мало ли! Подхватить случайно при регистрации, в самолете, да мало ли где и переносить бессимптомно. Либо мог быть ложноположительный тест — такое случается. Сейчас волнуешься после каждого теста на ковид, а в данном случае от него во многом зависит жизнь — твоя и твоих спортсменов. Пропускать чемпионат мира, тем более перед Олимпиадой, когда нужно бороться за квоты на Игры, — никому такого не пожелаешь! Уже есть участники, которые получили здесь положительный тест.

Например, фигуристка из Белоруссии Виктория Сафонова. Ее безумно жаль, насколько я понимаю, ее сейчас посадили на карантин, но турнир для нее закончился, по сути, не начавшись. А ведь она тренировалась, готовилась. Кстати, через три или четыре дня по приезде в Стокгольм нас ждет еще одно тестирование. Надеемся, на этот раз уже все пройдет гладко и по ходу ЧМ никто внезапно не заболеет. Но ничего не поделаешь — такие правила и такие реалии нашего времени.

Единственное, я очень надеюсь, что тесты смотрят беспристрастно. Не хотелось бы даже думать о таком сценарии, что кто-то намеренно будет говорить о ложноположительном тесте кого-то из спортсменов, чтобы лишить его шансов на удачное выступление, преследуя этим какие-то свои условия. Мне кажется это технически невозможно. Я верю, что медицинская служба работает честно. По крайней мере хочу в это верить...

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме. Фото AFP

Дисквалификации за нарушение масочного режима маловероятны

Насчет масочного режима внутри «пузыря» — он там почти везде. Снимать маску можно только в столовой, причем уже за столом, во время приема пищи. И, естественно, фигуристу непосредственно на льду. Тренеры в масках всегда — у борта, в кис-энд-край. Выходишь из номера сразу в маске, причем обязательно она должна закрывать и рот, и нос. Кто-то увидит приспущенную маску — сразу же делают замечание! Просят ее надеть правильно. Фигуристу маски дает тренер обычно сразу после выступления, но может он и сам ее взять. Для этих целей шведы подготовили пластмассовые индивидуальные ящики. Выходишь на лед в маске, потом снимаешь ее, кладешь в специальный пакет, оставляешь ее у борта. И надеваешь сразу же после выступления. Все остальное время — в маске.

Про ограничения физических контактов между тренером и спортсменами, скажу честно, нам никто ничего не проговаривал. Хотя особо здесь никто не обнимается, по крайней мере на виду. В первый день чувствовалось напряжение, никто не знал, как себя надо правильно вести. Никакой регламент нам на подпись не выдавали. Вроде только на сайте ISU опубликовали ковидный протокол. Про дисквалификации за нарушение масочного режима или контакты с тренером речь тоже не шла. Речь шла только о запрете на выход за пределы «пузыря». После этого идет дисквалификация без права оспорить это решение оргкомитета. Гостиница — каток — гостиница, никуда больше. А внутри безопасной зоны в целом нормальная обстановка, без жестких требований к той же социальной дистанции.

В коридорах иногда случаются небольшие столпотворения, когда приезжаешь на каток, в столовой. А такого, что спортсмен обнимется с тренером, снимет на глазах у охраны маску и его отправят домой, — я про такие варианты ничего не слышала. Единственный тонкий момент — запрет на проход в «сухой» разминочный зал для спортсменов. Он огорожен, и тренер должен стоять за пределами ограждения. В обычное время тренер все же рядом со спортсменом, подбадривает его, корректирует упражнения. Здесь это запрещено, и за нарушение данного правила санкции, вероятно, могут быть.

Открытие чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме. Фото AFP

В коридорах от россиян в страхе не убегают

Я знаю, что в Европе со скепсисом смотрят на отношение нашей страны к проблеме пандемии, но у нас тоже есть свои ограничения, требуют маски в общественных места, в автобусе, в метро. Иностранцы уверены, что у нас полностью все открыто. Посвободнее живется, конечно, не как в Европе, но у нас своя позиция на этот счет, у шведов и других — своя. Правительство каждой страны принимает решение исходя из текущей ситуации в здравоохранении. Коситься на нас никто не косится, по крайней мере намеренно, и открыто контактов никто не избегает, не шарахается. Так что все спокойно, не боятся нас.

Если отбросить момент с коронавирусом, к организации чемпионата не может быть никаких претензий. Все очень здорово! И тренировки, и расписание турнира, и условия в гостинице — все на высшем уровне. Так что большое спасибо шведам, они постарались на славу. Обидно, конечно, что выступаем без зрителей, но здесь опять же виновата эпоха, а никак не оргкомитет ЧМ. Они молодцы, что в принципе смогли отстоять необходимость проведения турнира в наше неспокойное время.