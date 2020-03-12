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«Здоровье и безопасность превыше всего». Орсер — об отмене ЧМ-2020

09:55
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Канадский тренер Брайан Орсер отметил, что отмена чемпионата мира из-за распространения коронавируса стала большим разочарованием для тренеров и спортсменов.

— Я не могу комментировать решение властей Квебека, — цитируют «РИА «Новости» Орсера. — Для спортсменов и федерации это разочарование, так как они усердно готовились к чемпионату мира. Но здоровье и безопасность превыше всего.

Соревнования должны были пройти в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200312/1568470485.html

Чемпионат мира по фигурному катанию

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