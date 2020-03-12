Канадский тренер Брайан Орсер отметил, что отмена чемпионата мира из-за распространения коронавируса стала большим разочарованием для тренеров и спортсменов.

— Я не могу комментировать решение властей Квебека, — цитируют «РИА «Новости» Орсера. — Для спортсменов и федерации это разочарование, так как они усердно готовились к чемпионату мира. Но здоровье и безопасность превыше всего.

Соревнования должны были пройти в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.