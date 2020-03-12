Руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев в своем официальном Instagram прокомментировал отмену чемпионата мира из-за угрозы распространения коронавируса.

— К сожалению, теперь это официально: чемпионат мира по фигурному катанию отменили, — написал Лайшев. — С 16 по 22 марта в Монреале должны были выступить воспитанницы «Самбо-70» Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Как спортсмен и тренер я очень хорошо понимаю, какое разочарование испытывают и фигуристы, и болельщики. Я уверен, что и Международному союзу конькобежцев решение далось нелегко. Но все это делается не для того, чтобы лишить людей праздника, а ради их здоровья и безопасности. Эти меры признаны необходимыми.

В ISU не исключают, что чемпионат перенесут на осень. В любом случае — наши воспитанницы — большие молодцы! Они провели великолепный сезон! Спасибо большое им и тренерскому штабу за яркие номера, сложнейшие программы, за постоянное развитие и радость болельщиков гордиться любимыми фигуристами!

Соревнования должны были пройти в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.