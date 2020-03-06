В Госдуме поблагодарили МИД РФ за поддержку Логинова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) поблагодарил МИД РФ за поддержку биатлониста Александра Логинова в связи с обысками в Италии во время чемпионата мира

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва выразила Риму официальный протест в связи с обыском у биатлониста Александра Логинова в конце февраля, назвав это неприемлемыми действиями. В МИД отметили, что проведение следственных мероприятий рано утром непосредственно в день одного из этапов чемпионата мира не могло не отразится на состоянии спортсменов, Логинов вынужден был отменить свое участие в массовом старте 23 февраля.

«Прежде всего, хотелось бы выразить российскому министерству иностранных дел благодарность в связи с решительными действиями в деле с обыском у нашего спортсмена аккурат перед началом соревнований. Это недопустимо, просто вопиющий случай, направленный против спорта. Но мы уже не раз за последние годы становимся свидетелями подобных компрометирующих действий в отношении российских спортсменов.

Считаю, что назрела необходимость ввести в дипломатических представительствах РФ должности атташе по спорту, чтобы предотвратить подобные, как с Логиновым, инциденты. Конечно, Минспорта и ОКР ведут работу с международными спортивными организациями, но в нынешнее непростое время по отношению к российскому спорту в мире дополнительные усилия точно не помешают", — приводит слова Свищева пресс-служба депутата.