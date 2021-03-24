Туктамышева будет счастлива принять участие в еще одном командном чемпионате мира

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева заявила, что была бы счастлива поехать на командный Кубок мира в Японию. Его планируют провести в апреле со зрителями.

— Мы не знаем, кто поедет на командный чемпионат мира. Но я уже счастлива, что его собираются провести. Если у меня будет еще один шанс поучаствовать в нем, то я буду очень счастлива. Я люблю этот турнир, он один из моих любимых. Он в Японии, каждый раз прекрасен. Но мы не знаем, как будет развиваться ситуация в мире, но мне нравится атмосфера, она более расслабленная, все переживают и поддерживают друг друга, — сказала Туктамышева.

(Анастасия Плетнева)