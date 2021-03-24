Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась с «СЭ» впечатлениями после женской короткой программы на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. Анна Щербакова выиграла короткую программу, Туктамышева — 3-я, Трусова — 12-я.

«Лиза! Настолько она была хороша, шикарна, так спокойна, вдохновенна, по-взрослому. Столько у нее, простите, секса в катании! Скольжения, прыжки наисложнейшие. Я здесь подпрыгивала вместе с ней. Давно такую Лизу не видела и давно не видела настолько красивого, зрелого и безумно классного катания. Я хочу, чтобы в произвольной программе она сделала все еще лучше», — сказала Слуцкая «СЭ».

Ирина Слуцкая считает, что Рика Кихира очень опасная, так как у нее в арсенале тоже есть четверной прыжок. Слуцкая добавила, что Кихира была мега крутой, но допустила несколько недокрутов, что увидели судьи. Тем не менее, задел сделала очень хороший, проиграла совсем немножко Анне и выиграла совсем немножко у Елизаветы, поэтому будем беспокоиться.

«Ой-ой-ой, как жалко Александру Трусову, такая дурная ошибка. Она была готова на все 100, но, видимо, где-то нерв дрогнул и, конечно, теперь ей будет мега сложно вылезти с той позиции, на которую она улетела. Аня Щербакова — молодец. Нежно, красиво, уверенно, без стресса, не торопясь. Прибавила в прыжках, они стали намного выше. Очень хорошо, очень понравилось», — добавила Слуцкая.

Победительница чемпионата мира-2021 определится 26 марта после произвольной программы.

(Екатерина Звенигородская)