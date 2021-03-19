Трусова заявила, что медали не являются для нее главной целью на чемпионате мира

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме.

«Я не думаю о медалях ЧМ. Главное для меня — чисто откатать программы. Это все, о чем сейчас думаю и ради чего тренируюсь. Я не буду заранее говорить о своем выступлении, никогда не делаю этого перед соревнованиями. В Стокгольме вы все увидите», — сказала Трусова шведскому изданию Dagens Nyheter.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в мае 2020 года перешла из группы Этери Тутберидзе в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В текущем сезоне 16-летняя спортсменка завоевала золото двух этапов Кубка России.

ЧМ по фигурному катанию пройдет в шведском Стокгольме с 24 по 28 марта.