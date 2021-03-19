Трусова заявила, что медали не являются для нее главной целью на чемпионате мира
Российская фигуристка Александра Трусова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме.
«Я не думаю о медалях ЧМ. Главное для меня — чисто откатать программы. Это все, о чем сейчас думаю и ради чего тренируюсь. Я не буду заранее говорить о своем выступлении, никогда не делаю этого перед соревнованиями. В Стокгольме вы все увидите», — сказала Трусова шведскому изданию Dagens Nyheter.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в мае 2020 года перешла из группы Этери Тутберидзе в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В текущем сезоне 16-летняя спортсменка завоевала золото двух этапов Кубка России.
ЧМ по фигурному катанию пройдет в шведском Стокгольме с 24 по 28 марта.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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