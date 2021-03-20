Тренер Александр Жулин поделился ожиданиями от выступления сборной России по фигурному катанию на предстоящем чемпионате мира-2021 в Швеции.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова заявляла, что для нее является главной целью является чисто откатать программы, а не медали.

«Если судить по прошлому году, то ожидания самые большие. Нужно смотреть в какой форме Кихира, но на весь пьедестал в женском одиночном хорошие шансы. Правда, говорят, Кихира в хорошей форме… Тем не менее, у нас впервые будут выступления без зрителей. После короткой программы будет все более-менее понятно.

Слова Трусовой, что главное не медали, а чисто откатать программы — это правильный настрой. Нужно выходить, делая все на 100%. Тогда и медали будут. Думать о медалях — это самое последнее дело. Правильное решение, что взяли ее. Это девочка, которая может выстрелить в любой момент.

Если говорить о мужчинах, то я был бы очень рад, если бы Миша Коляда взял бронзу — это оптимальный вариант. Дай бог, может, он что-то получше получит, но с бронзой было бы тоже здорово», — сказал Жулин «СЭ».

Мировое первенство пройдет 22–28 марта в Стокгольме.

(Данил Алешин)