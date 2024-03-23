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23 марта, 07:35

Тарасова оценила победу 40-летней фигуристки на чемпионате мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигуристы Максим Дешам и Дианна Стелато-Дудек
Максим Дешам и Дианна Стелато-Дудек.
Фото USA Today Sports

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу 40-летней канадки Дианны Стеллато-Дудек и Максима Дешама в соревновании пар на чемпионате мира-2024.

Минерва Фабьен Хазе и&nbsp;Никита Володин. Петербуржец выиграл медаль чемпионата мира за Германию. А золото забрала 40-летняя фигуристка

«У нас 40-летние Белоусова и Протопопов выигрывали. Я против того, чтобы ставили возрастные ограничения. Лучшие люди должны и в 40 лет выигрывать. Какое вы имеете право судить их?» — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

По сумме двух программ канадская пара набрали 221,56 балла. Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира. Победа на мировом первенстве в 2024 году стала для нее первой.

Второе место на турнире заняли Рику Миура и Рюити Кихара (217,88), третье — Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (210,40).

Мария Бутырская, Деанна Стеллато-Дудек, Ирина Слуцкая. Американка выиграла чемпионат мира за Канаду в 40 лет. Она выступала еще в 1990-е с Бутырской и Слуцкой

Фигурное катание
Дианна Стеллато / Максим Дешам
Татьяна Тарасова
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