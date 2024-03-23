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23 марта, 04:55

Японка Сакамото стала трехкратной чемпионкой мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Каори Сакамото.
Фото AFP

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла соревнование одиночниц на чемпионате мира-2024 в канадском Монреале. За две программы она набрала 222,96 балла.

Второе место заняла американка Изабо Левито — 212,16 балла. Замкнула тройку кореянка Че Йон Ким — 203,59 балла.

Сакамото стала чемпионкой мира три раза подряд.

Чемпионат мира-2024

Женщины, итог

1. Каори Сакамото (Япония) — 222,96

2. Изабо Левито (США) — 212,16

3. Че Йон Ким (Корея) — 203,59

Фигурное катание
Изабо Левито
Каори Сакамото
Че Йон Ким
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2024: расписание и результаты соревнований, новости и обзоры
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