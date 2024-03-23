Японка Сакамото стала трехкратной чемпионкой мира
Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла соревнование одиночниц на чемпионате мира-2024 в канадском Монреале. За две программы она набрала 222,96 балла.
Второе место заняла американка Изабо Левито — 212,16 балла. Замкнула тройку кореянка Че Йон Ким — 203,59 балла.
Сакамото стала чемпионкой мира три раза подряд.
Чемпионат мира-2024
Женщины, итог
1. Каори Сакамото (Япония) — 222,96
2. Изабо Левито (США) — 212,16
3. Че Йон Ким (Корея) — 203,59
Новости