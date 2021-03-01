Бутырская считает справедливыми состав сборной России на чемпионат мира

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала состав сборной России на мировое первенство. В женском турнире будут участвовать Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

«Не считаю, что здесь была какая-то интрига. Составы совершенно справедливые. Многие думали, что Алена Косторная сможет побороться за третью путевку? На сегодняшний день Лиза Туктамышева просто сильнее. Алена откаталась не лучшим образом и по спортивным принципам не отобралась на чемпионат мира», — заявила Бутырская «СЭ».

Турнир пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

(Владимир Пушкарев)