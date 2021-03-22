Слуцкая: «ЧМ по фигурному катанию намного важнее и интереснее других спортивных событий»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала «СЭ» новость о показе матча сборной России по футболу вместо соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию по Первому каналу 24 марта.

«В дирекции спортивного вещания есть человек, который распределяет сетку вещания. Я считаю, что на сегодняшний день чемпионат мира намного важнее и интереснее других спортивных событий», — сказала Ирина Слуцкая «СЭ».

Вместо чемпионата мира по фигурному катанию Первый канал покажет матч сборной России по футболу против сборной Мальты в рамках отбора на ЧМ-2022.

Мировое первенство пройдет 22-28 марта в Стокгольме.

(Вероника Ротенберг)