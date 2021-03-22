Бойкова и Козловский выбрали новую музыку для короткой программы на ЧМ
Действующие чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на чемпионате мира с новой музыкой для короткой программы, сообщила тренер фигуристов Тамара Москвина 22 марта в интервью ТАСС.
«У нас новая музыка», — сообщила Москвина.
Этим треком станет композиция Merry Go Round of Life из мультфильма «Ходячий Замок». На прошедшем в Челябинске чемпионате России фигуристы выступали под композицию из кинофильма «Звезда пленительного счастья».
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
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