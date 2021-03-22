Рудковская объяснила, почему 24 марта вместо ЧМ по фигурному катанию покажут футбол

Известный продюсер, жена Евгения Плющенко, совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала «СЭ» новость о показе матча сборной России по футболу вместо соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию по Первому каналу 24 марта.

«Пары не так смотрят, как одиночников. Цифры по спортивным парам гораздо ниже. Понимаю Константина Львовича и сделала бы так же. Одиночников будут показывать в прямом эфире, а вокруг спортивных пар нет такого ажиотажа. Есть цифры, они же прекрасно понимают, что дает рейтинг. Думаю, что цифры по одиночному фигурному катанию будут конкурентноспособными с футболом», — сказала Рудковская «СЭ».

Вместо чемпионата мира по фигурному катанию Первый канал покажет матч сборной России по футболу против сборной Мальты в рамках отбора на ЧМ-2022.

В России правом транслировать чемпионат мира по фигурному катанию обладает только Первый канал.

Мировое первенство пройдет 22-28 марта в Стокгольме.

(Константин Колмаков)