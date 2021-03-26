Синицина и Кацалапов остались довольны своим прокатом ритм-танца на чемпионате мира

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали свой прокат ритм-танца на чемпионате мира в Стокгольме.

Пара набрала 88,15 балла и заняла первое место.

«Мы вполне довольны нашим выступлением, хорошо подготовились. В целом показали, на что способны — все было достаточно чисто, с душой, легко. Наши тренеры, наша команда довольна. Нам нужно сегодня хорошо отдохнуть, выспаться, отлично потренироваться, а потом спокойно выйти и также в удовольствие откататься», — сказал Кацалапов.

«Настраиваться будем с холодной головой, без лишних мыслей. Проделаем работу, с которой мы приехали сюда. Мы полностью восстановились, чувствуем себя прекрасно и готовы к работе», — сказала Синицина.

Произвольный танец пройдет в субботу, 27 марта, начало — в 19:00 мск.

Чемпионат мира завершится 28 марта.