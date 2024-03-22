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22 марта, 05:04

Канадцы Стеллато-Дудек и Дешам стали чемпионами мира в парах. Володин с Хазе — бронзовые призеры

Евгений Козинов
Корреспондент
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Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин.
Фото AFP

Канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам стали победителями соревнований пар на чемпионате мира-2024. За короткую и произвольную программу они получили в сумме 221,56 балла.

Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара, набравшие 217,88 балла. Замкнули тройку Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию — 210,40 балла.

Чемпионат мира-2024

Пары, итог

1. Дианна Стеллато / Максим Дешам (Канада) — 221,56.

2. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 217,88.

3. Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин (Германия) — 210,40.

Фигурное катание
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2024: расписание и результаты соревнований, новости и обзоры
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