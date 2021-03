Щербакова представила показательную программу и получила торт от Чена. Видео

Российская фигуристка Анна Щербакова представила показательную программу на чемпионате мира в Стокгольме.

26 марта Щербакова, которой сегодня исполнилось 17 лет, стала чемпионкой мира по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 233,17 балла.

В ходе показательных выступлений трехкратный чемпион мира по фигурному катанию американец Натан Чен вручил Щербаковой праздничный торт в честь ее дня рождения.

Представляем вашему вниманию видео произвольного проката Щербаковой под саундтрек из фильма «Голодные игры» Everybody Wants To Rule The World и поздравления Чена для фигуристки.