Щербакова представила показательную программу и получила торт от Чена. Видео
Российская фигуристка Анна Щербакова представила показательную программу на чемпионате мира в Стокгольме.
26 марта Щербакова, которой сегодня исполнилось 17 лет, стала чемпионкой мира по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 233,17 балла.
В ходе показательных выступлений трехкратный чемпион мира по фигурному катанию американец Натан Чен вручил Щербаковой праздничный торт в честь ее дня рождения.
Представляем вашему вниманию видео произвольного проката Щербаковой под саундтрек из фильма «Голодные игры» Everybody Wants To Rule The World и поздравления Чена для фигуристки.
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