Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Щербакова представила показательную программу и получила торт от Чена. Видео

18:33
Теги:

Российская фигуристка Анна Щербакова представила показательную программу на чемпионате мира в Стокгольме.

26 марта Щербакова, которой сегодня исполнилось 17 лет, стала чемпионкой мира по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 233,17 балла.

В ходе показательных выступлений трехкратный чемпион мира по фигурному катанию американец Натан Чен вручил Щербаковой праздничный торт в честь ее дня рождения.

Представляем вашему вниманию видео произвольного проката Щербаковой под саундтрек из фильма «Голодные игры» Everybody Wants To Rule The World и поздравления Чена для фигуристки.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...