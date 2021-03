Все показательные выступления россиян на ЧМ в Стокгольме. Видео

Российские фигуристы и фигуристки представили свои показательные программы на чемпионате мира в Стокгольме.

Представляем вашему вниманию видео всех прокатов.

Анна Щербакова (первое место на ЧМ в соревнованиях одиночниц) и ее показательный прокат под саундтрек из фильма «Голодные игры» Everybody Wants To Rule The World.

Елизавета Туктамышева (второе место на ЧМ). Показательный номер под саундтрек к фильму «Звезда родилась» — Shallow by Lady Gaga & Bradley Cooper.

Александра Трусова (третье место на ЧМ). Показательная программа под песню «Game of Survival» американской певицы Ruelle.

Михаил Коляда (пятое место на ЧМ) выступил с показательным номером под композицию Une Vie Damour Шарля Азнавура.

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили с показательным номером под саундтрек из фильма «Привидение». На чемпионате мира-2021 они выиграли золотые медали. Российская пара Виктория Синицины/Никита Кацалапов и их показательный номер под песню My Way американского соул-певца Алоэ Блэк. На ЧМ они заняли второе место.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили со своей короткой программой сезона-2019/20 на показательных выступлениях. На ЧМ они выиграли бронзовые медали.