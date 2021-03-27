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Произвольная программа Семененко на ЧМ. Видео

17:15
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Дебютант чемпионата мира по фигурному катанию Евгений Семененко в произвольной программе исполнил без ошибок все прыжки, в том числе четверной тулуп и четверной сальхов, каскады из тройного акселя и тройного тулупа, а также тройного флипа, ойлера и тройного сальхова. Семененко смог набрать в произвольной программе 171,59 балла (258,45 по сумме программ).

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