Произвольная программа Семененко на ЧМ. Видео

Дебютант чемпионата мира по фигурному катанию Евгений Семененко в произвольной программе исполнил без ошибок все прыжки, в том числе четверной тулуп и четверной сальхов, каскады из тройного акселя и тройного тулупа, а также тройного флипа, ойлера и тройного сальхова. Семененко смог набрать в произвольной программе 171,59 балла (258,45 по сумме программ).