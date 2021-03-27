Произвольная программа Коляды на ЧМ. Видео

Российский фигурист Михаил Коляда с ошибками откатал произвольную программу на чемпионате мира в Стокгольме.

Коляда чисто исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а также сольный четверной тулуп. Каскад из тройного акселя и двойного тулупа россиянин также исполнил без ошибок.

На каскаде из тройных лутца и сальхова через ойлер фигурист коснулся льда рукой. Затем Коляда упал на тройном акселе. После этого он исполнил сольные тройные флип и риттбергер.

За свой прокат он получил 178,52 балла, в сумме за два соревновательных дня — 272,04 балла.