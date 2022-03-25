Призеры ЧМ-2022 в парном катании показали худший результат по баллам с момента введения новой судейской системы

На ЧМ-2022 призеры в парном катании показали худший результат по баллам с момента введения новой судейской системы.

Американская пара Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер выиграла этот чемпионат мира и набрала 221,09 балла. Серебряные призеры Рику Миура и Рюичи Кихара получили 199,55, а бронзовые Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд — 197,32.

На ЧМ-2019 и ЧМ-2021, после введения новой судейской системы, с такими баллами Книрим и Фрэйзер стали бы третьими, а Миура/Кихара и Джеймс/Редфорд не попали бы в топ-5.

В прошлом году российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли международное первенство с общей суммой баллом 227,59. Второе место заняли Китацы Суй Вэньцзин и Хань Цун (225,71), третье — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из России (217,63).

Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира-2022 из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).