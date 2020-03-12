Заслуженный тренер Тамара Москвина прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию из-за опасности распространения коронавируса и отметила, что здоровье спортсменов превыше всего.

— Да, шансы были у всех, но обстоятельства сильнее желаний, — цитирует ТАСС Москвину. — Решение принято правительством Квебека, его подтвердил ISU, и мы должны ему подчиняться. Как можно сравнивать опасность для здоровья людей и честолюбивые амбиции молодой пары (Александры Бойковой и Дмитрия Козловского — прим. «СЭ»)? У них еще много чемпионатов мира впереди.

Что дальше? Сейчас будем спать, утро вечера мудренее — так говорит русская пословица. Будем жить дальше и продолжать все, что мы запланировали ранее.

Соревнования должны были пройти в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.