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«Обстоятельства сильнее желаний». Москвина — об отмене чемпионата мира по фигурному катанию

09:11
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Заслуженный тренер Тамара Москвина прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию из-за опасности распространения коронавируса и отметила, что здоровье спортсменов превыше всего.

— Да, шансы были у всех, но обстоятельства сильнее желаний, — цитирует ТАСС Москвину. — Решение принято правительством Квебека, его подтвердил ISU, и мы должны ему подчиняться. Как можно сравнивать опасность для здоровья людей и честолюбивые амбиции молодой пары (Александры Бойковой и Дмитрия Козловского — прим. «СЭ»)? У них еще много чемпионатов мира впереди.

Что дальше? Сейчас будем спать, утро вечера мудренее — так говорит русская пословица. Будем жить дальше и продолжать все, что мы запланировали ранее.

Соревнования должны были пройти в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7954043

Чемпионат мира по фигурному катанию

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