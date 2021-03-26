Победный прокат Мишиной и Галлямова на ЧМ. Видео

Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов 25 марта стали чемпионами мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

В произвольной программе россияне набрали 151,80 балла, что в сумме составило 227,59 балла. Вторыми стали китайцы Вэйндзынь Сунь/Хань Цун (225,71), третьими еще одни россияне — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63).

Евгения Тарасова и Владимир Морозов в итоге стали четвертыми — 212,76.