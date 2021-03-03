ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Камбэк Туктамышевой и проблемы Косторной, топовый переход юниорки к Тутберидзе. Итоги финала Кубка России и новые сенсации в фигурном катании. Live на «СЭ» — в 14.00!

11:30

3 марта в 14:00, журналисты «СЭ» Дмитрий Кузнецов, Анастасия Рацкевич и Анастасия Плетнева обсудят следующие темы с вашим участием:

— Главная интрига финала Кубка России завершилась победой Туктамышевой. Что будет дальше с Косторной?

— Итоги финала Кубка России: победа Валиевой, четверные Хромых, высокие баллы Усачевой — все по делу?

— Неоднозначное выступление Алиева и триумф Семененко: не рискует ли федерация, отправляя Евгения?

— Подготовка к главному старту сезона: последние новости о подготовке к ЧМ.

Мы ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!

Чемпионат мира по фигурному катанию

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