Камбэк Туктамышевой и проблемы Косторной, топовый переход юниорки к Тутберидзе. Итоги финала Кубка России и новые сенсации в фигурном катании. Live на «СЭ» — в 14.00!
11:30
3 марта в 14:00, журналисты «СЭ» Дмитрий Кузнецов, Анастасия Рацкевич и Анастасия Плетнева обсудят следующие темы с вашим участием:
— Главная интрига финала Кубка России завершилась победой Туктамышевой. Что будет дальше с Косторной?
— Итоги финала Кубка России: победа Валиевой, четверные Хромых, высокие баллы Усачевой — все по делу?
— Неоднозначное выступление Алиева и триумф Семененко: не рискует ли федерация, отправляя Евгения?
— Подготовка к главному старту сезона: последние новости о подготовке к ЧМ.
Мы ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!
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