Аделина Сотникова высказалась о мужском составе сборной России на ЧМ

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова в видеоблоге «СЭ» поделилась мнением о выборе Евгения Семененко в качестве второго номера сборной России на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Турнир запланирован на 22 — 28 марта. За вторую путевку боролись несколько фигуристов. В итоге по результатам финала Кубка России она была отдана победителю, Евгению Семененко. При этом действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев публично говорил о готовности поехать на чемпионат, несмотря на бронзу на том же турнире.

— Я скорее болела за Марка Кондратюка, так как я этого человека знаю очень давно, — призналась Сотникова. — Когда я тренировалась в ЦСКА, он тоже там был, и я его помню с малых лет. По итогам чемпионата и финала Кубка России на чемпионат мира у нас едут Миша Коляда и Женя Семененко. Вижу, как поддерживали Женю в соцсетях, но я его еще не очень хорошо знаю, мало видела его на соревнованиях. Наверное, я бы хотела, чтобы в сборную попал Марк или Дима Алиев. Но опять же, решаю не я, а наша федерация фигурного катания. Так что Жене удачи!

(Дмитрий Кузнецов)