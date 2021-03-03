ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Американский журналист предположил, что карьера Косторной завершилась не начавшись

10:59
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ"/Canon EOS 1DХ Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ"/Canon EOS 1DХ Mark II
Теги:

Американский журналист Филипп Херш на своей странице в Twitter прокомментировал непопадание Алены Косторной в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию.

«Взрослая карьера Косторной закончилась, так и не начавшись? В следующем сезоне Хромых и Валиева смогут выступать со взрослыми. Косторная выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при минувшего сезона, когда чемпионат мира был отменен. Однако в этом году она не смогла попасть в состав сборной России на чемпионат мира», — написал Херш.

На чемпионате мира Россию в женском одиночном катании Россию представят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир