Американский журналист предположил, что карьера Косторной завершилась не начавшись

Американский журналист Филипп Херш на своей странице в Twitter прокомментировал непопадание Алены Косторной в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию.

«Взрослая карьера Косторной закончилась, так и не начавшись? В следующем сезоне Хромых и Валиева смогут выступать со взрослыми. Косторная выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при минувшего сезона, когда чемпионат мира был отменен. Однако в этом году она не смогла попасть в состав сборной России на чемпионат мира», — написал Херш.

На чемпионате мира Россию в женском одиночном катании Россию представят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Is Kostornaia's senior career over before it really started, with the likes of Valieva and Khromykh moving up next season? She won Euros and GPF last season, when worlds cancelled, but could not make Russian world team this year. https://t.co/nBYIVf7nha