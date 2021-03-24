Инна Гончаренко в восторге от проката Туктамышевой
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлении россиянок в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Она отметила выступление Елизаветы Туктамышевой.
«Удивило, что при большом количестве девочек мы увидели не так много чистых каскадов 3+3, — цитирует Гончаренко RT 24 марта. — Их можно было пересчитать по пальцам. Чтобы чисто и с хорошим выездом прыжки, не было недокрутов. На этом фоне наши девочки просто молодцы.
Я в восторге от Лизы Туктамышевой: ее прокат получился необыкновенно легким, с шикарным длинным выездом после тройного акселя. Да и каталась она с удовольствием, с настроением — это было видно. Лиза заметно улучшилась в части второй оценки, это я тоже отметила».
По итогам короткой программы Анна Щербакова занимает первое место, второй идет Рика Кихира из Японии. Третье место — у еще одной россиянки, Елизаветы Туктамышевой. Сорвавшая каскад Александра Трусова занимает 12-е место.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/845745-goncharenko-korotkaya-programma-chm
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