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Инна Гончаренко в восторге от проката Туктамышевой

21:29
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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлении россиянок в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Она отметила выступление Елизаветы Туктамышевой.

«Удивило, что при большом количестве девочек мы увидели не так много чистых каскадов 3+3, — цитирует Гончаренко RT 24 марта. —  Их можно было пересчитать по пальцам. Чтобы чисто и с хорошим выездом прыжки, не было недокрутов. На этом фоне наши девочки просто молодцы.

Я в восторге от Лизы Туктамышевой: ее прокат получился необыкновенно легким, с шикарным длинным выездом после тройного акселя. Да и каталась она с удовольствием, с настроением — это было видно. Лиза заметно улучшилась в части второй оценки, это я тоже отметила».

По итогам короткой программы Анна Щербакова занимает первое место, второй идет Рика Кихира из Японии. Третье место — у еще одной россиянки, Елизаветы Туктамышевой. Сорвавшая каскад Александра Трусова занимает 12-е место.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/845745-goncharenko-korotkaya-programma-chm

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