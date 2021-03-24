Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» результаты короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). По итогам выступления первое место заняла Анна Щербакова, второе — японка Рика Кихира, третье — Елизавета Туктамышева.

«Поздравляю Анну Щербакову с первым местом на короткой программе. Она каталась абсолютно феноменально, музыкально, чудесно и очень красиво. Лиза Туктамышева меня очень порадовала. Я за нее болею, и я рада, что она в такой прекрасной форме. Очень обидно, что Саша Трусова допустила такую глупую ошибку. Она пошла на тройной лутц и забыла, что он не четверной. Она просто перекрутила тройной лутц, поэтому она не смогла сделать чистый выезд. Очень жалко. Видно, что Трусова в прекрасной форме. Надеюсь, она и ее команда сделают правильные выводы, не будут сильной расстраиваться и смогут собраться. Между всеми участниками небольшой зазор, и в хорошем прокате любая из двенадцати может подняться выше», — сообщила Бестемьянова «СЭ».

Бестемьянова также прокомментировала выступление японки Рики Кихиры, которая заняла второе место.

«Нам очень повезло, что у Кихиры были недокрученные прыжки. Она каталась абсолютно уникально. Очень красивая программа с сильными прыжками. Недокрученный тройной аксель и недокрученный тройной тулуп в каскаде с флипом — это ее минус, который ей и поставили. Ее выступление — это звоночек для нас. Есть соперники, с которыми надо считаться и которых нужно побороть. Надеюсь, что в произвольной это произойдет», — добавила Бестемьянова.

Победительница чемпионата мира определится после выступлений по произвольной программе. Произвольные программы женщины представят в пятницу, 26 марта.

(Артем Бухаев)