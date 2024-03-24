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24 марта, 11:43

Бестемьянова назвала грандиозным прокат Малинина на чемпионате мира в Монреале

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями от победы американца российского происхождения Ильи Малинина на чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале.

«Я слежу за чемпионатом мира, но, к сожалению, прокат Малинина не видела. Единственное, мне удалось посмотреть кусок его выступления, где он исполнил четверной аксель. Его программу я знаю, так что похоже на то, что он чисто откатался и это был грандиозный прокат. Все остальные не катались хорошо. Только француз Адам Сяо Хим Фа откатался чисто. Все же остальные допускали ошибки. Так или иначе, поздравляем Малинина с грандиозной победой», — сказала Бестемьянова «СЭ».

 
Илья Малинин. Шесть четверных и мировой рекорд. Малинин выиграл чемпионат мира и перешел в категорию великих

19-летний Малинин впервые в своей карьере стал чемпионом мира. До этого лучшим результатом фигуриста было третье место на мировом первенстве 2023 года.

Спортсмен набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе Малинин сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.

(Денис Сафронов)

Фигурное катание
Илья Малинин
Наталья Бестемьянова
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