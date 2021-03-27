Авербух — о прокате Синициной и Кацалапова: «Хочется кричать «браво»
Серебряный призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух восхитился произвольным танцем Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира в Стокгольме.
«Не надо искать слов. Хочется кричать «браво». Как будто они подняли нас на другую планету. Планету, где совершенство красоты. Где душа замирает. У меня нет сомнений, что перед нами выступали чемпионы мира. Мы стали чемпионами мира и стали по праву. Браво, Александр Жулин!» — сказал Авербух в эфире Первого канала.
Синицина и Кацалапов получили за произвольный танец 133,02 балла и стали чемпионами мира с суммой 221,17.
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