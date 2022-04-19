«Можно сесть на диван и плакать, а можно принять ситуацию». Егорян вернулась в фехтование

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян возобновила карьеру после рождения ребенка и завоевала серебро чемпионата страны в командном турнире.

Егорян взяла таймаут вскоре после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и два года не выступала. Возвращение олимпийской чемпионки состоялось уже этой зимой, но было несколько смазано вспыхнувшим в команде коронавирусом. И вот теперь Яна добралась до чемпионата страны и взяла свою первую медаль после возвращения из декретного отпуска. А в личном турнире добралась до четвертьфинала, где уступила будущей вице-чемпионке Софье Великой. Кстати, именно против Великой Егорян фехтовала в олимпийском финале Рио-2016.

После родов поправилась на 40 кг

— В личном турнире я настраивалась в Сочи быть минимум в четверке, — рассказала Егорян. — Конечно, расстроилась, но готовила себя к тому, что нужно постараться выложиться на следующий день в командном турнире. Здесь мы завоевали серебро, но я таким результатом очень недовольна. В полуфинале мы одолели невероятно сильную команду Москвы, за которую фехтовали две олимпийские чемпионки. Но, к сожалению, в финале команда Москва-2 оказалась более мотивированной и сплоченной, чем мы. Один в команде фехтовать не может. Ну, серебро — это тоже медаль...

Яна Егорян. личные соцсети Яны Егорян.

— Поражение в личном турнире от Софьи Великой было принципиальным?

— Никакой принципиальности тут нет. Любого соперника нужно уважать, и нет такого, что кому-то ты не должен проигрывать. Все бывает.

— Возвращение в спорт после родов и двух лет без выступлений тяжело далось?

— Почему-то у нас считается, что если женщина ушла рожать и потом вернулась обратно в спорт, то это прям невероятный героизм. На самом деле люди, бывают, отдыхают после Олимпиады полгода и возвращаются. Что тут такого, какая разница? Ну, а я родила, поправилась на 40 кг, потом пришлось рот на замок закрыть и похудеть. Физическую форму, конечно, набрать за пару месяцев нереально, это долгая и трудная работа. Но все равно, то, что ты нарабатывал 10-15 лет, никуда не денется. Невозможно забыть, как бить в атаке или делать «защиту-ответ». Да, техника чуть-чуть портится, ее приходится настраивать заново. Но в спорте нет ничего легкого, это трудный путь.

Яна Егорян (слева). Федерация фехтования России

Если не будет перспективы, видимо, с фехтованием придется останавливаться

— Сложно было себя мотивировать на тренировки, когда стало ясно, что международных стартов в ближайшее время не будет?

— Обстоятельства в жизни бывают разные, и порой мы не в силах их изменить. Можно, конечно, сесть на диван и начать плакать, как жизнь несправедлива. А можно принять эту ситуацию и делать все возможное на данный момент. Да, печально, что нет международных соревнований. Ну, ничего страшного, будем набираться сил и биться внутри страны.

— Теперь у вас будет время набрать форму и возможность не уезжать далеко от семьи на сборы и турниры?

— Да, мне очень комфортно, что могу себе позволить не уезжать надолго и находиться дома с ребенком и любимым мужем. Тренируюсь в Химках, сразу после тренировки приезжаю домой. Тут еще очень приятно, что сняли коронавирусные ограничения и теперь с базы можно уехать.

— В России очень много сильных фехтовальщиков. Вы видите варианты, как сделать соревнования внутри страны интересными для зрителей?

— У меня этих вариантов просто миллион, но, к сожалению, слушать меня никто не станет. Поэтому я лучше приберегу все планы и идеи. Когда-нибудь, когда у меня появится возможность открыть, например, свою школу фехтования, я буду делать так, чтобы трибуны были не пустыми, а заполненными зрителями.

Яна Егорян на Олимпиаде в Рио. Фото Global Look Press

— Осенью вам пришлось со скандалом добиваться восстановления в ЦСП Московской области, откуда вас уволили в период декрета. Сейчас во взаимоотношениях с регионом все нормально?

— На данный момент все хорошо. Меня восстановили, я получаю зарплату, мне оплатили поездку на чемпионат России. Надеюсь, что после этого недоразумения больше никаких проблем не будет.

— Вы говорили, что вернулись в спорт ради Олимпийских игр 2024 года в Париже. Мечта все та же?

— Мне кажется, ставить цели — это нормально для любого человека. Для спортсмена главная цель — это Олимпийские игры. В следующем году у нас будет квалификация на Олимпиаду. Если россиян туда не допустят, понятно, что без отбора на Игры попасть невозможно. Тогда у нас с мужем и тренером, наверное, будет серьезный разговор. Потому что фехтовать внутри страны — ну, хорошо, год, два. А что потом? Если не будет перспективы, видимо, нужно будет все-таки останавливаться и искать какие-то новые развлечения.

Яна Егорян

Родилась 20 декабря 1993 года в Тбилиси (Грузия).

Двукратная олимпийская чемпионка (2016) в личной и командной сабле.

Двукратная чемпионка мира (2015, 2019) в командной сабле.

Шестикратная чемпионка Европы в командном первенстве (2013-2016, 2018-2019).

Двукратная победительница юношеских Олимпийских игр (2010).